В Крыму зафиксировано уже 18 случаев коронавируса. За сутки появились еще два заболевших. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в рамках заседания оперативного штаба.

В Крыму зафиксировано уже 18 случаев коронавируса. За сутки появились еще два заболевших. Об этом рассказал глава республики Сергей Аксенов в рамках заседания оперативного штаба.Один человек вернулся из Москвы, куда он ездил на заработки. Второй приехал из Москвы гости к родственникам и уже в Крыму его самочувствие ухудшилось. Оба заболевших прилетели в Крым на самолете. Все лица, контактировавшие с ними в салоне, определены. Однако Роспотребнадзор ведет поиск всех, кто ехал с ними в автобусе из Симферополя в Керчь. Номер рейса сообщат позже.Двоих из первых заболевших готовят к выписке. Пока они остаются в стационаре. В Севастополе за прошедшие сутки новых случаев COVID-19 зарегистрировано не было, в городе сейчас лечатся от коронавирусной инфекции 5 человек, передает служба информации "Вести – Севастополь".Отметим, что начиная с понедельника на полуострове начнут тестировать врачей на COVID-19. В Крым поступили тест-системы для выявления инфекции. Оборудование предоставлено Роспотребнадзором бесплатно. В сутки аппарат сможет делать до 75 анализов.