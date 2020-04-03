ЧП произошло вечером 1 апреля в поселке Зеленоградский. Родители 13-летних девочек забили тревогу, когда они не вернулись домой с прогулки. Ночные поиски успехом не увенчались.

Трагически закончилась вечерняя прогулка для двух юных жительниц подмосковного Пушкина — их тела обнаружили в местном водоеме, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.ЧП произошло вечером 1 апреля в поселке Зеленоградский. Родители 13-летних девочек забили тревогу, когда они не вернулись домой с прогулки. Ночные поиски успехом не увенчались, а в первой половине дня 2 апреля к делу привлекли водолазов, поскольку следы указывали на то, что подростки могли оказаться в пруду. На его дне и обнаружили их тела.По предварительной версии, одна девочка вышла на тонкий лед, образовавшийся после недавних заморозков, но он не выдержал ее веса. Подруга попыталась спасти ее, но сама ушла под воду.