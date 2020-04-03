Двое приятелей выращивали коноплю для дальнейшего употребления.

Следственным отделом ОМВД России по Юрьев-Польскому району завершено расследование уголовного дела в отношении 33- и 40-летнего местных жителей. Их обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств в крупном размере) и п. «а» ч. 2 ст. 231 УК РФ (незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства).В ходе предварительного следствия установлено, что двое приятелей, вступив в преступный сговор, на земельном участке в Юрьев-Польском районе выращивали коноплю для дальнейшего употребления. С поля полицейские изъяли 23 куста конопли. При проведении оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства подозреваемых сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков и уголовного розыска ОМВД России по Юрьев-Польскому району обнаружили и изъяли высушенные вещества растительного происхождения.Результатами проведенного экспертно-криминалистического исследования было подтверждено, что изъятые вещества являются наркотическим средством «марихуана» общей массой более 350 граммов.Мужчины пояснили, что выращивали растения и хранили наркотические средства для личного потребления.В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.