Ограничительные меры в Европе в связи с пандемией коронавируса СOVID-19 помогли спасти от смерти несколько десятков тысяч человек. К таким выводам пришла группа исследователей, в которую вошли специалисты ВОЗ и ученые Оксфордского университета.

Ограничительные меры в Европе в связи с пандемией коронавируса СOVID-19 помогли спасти от смерти несколько десятков тысяч человек. К таким выводам пришла группа исследователей, в которую вошли специалисты ВОЗ и ученые Оксфордского университета.Как вообще это можно подсчитать, ведь распространение инфекции продолжается, а его скорость постоянно меняется? Но ученые использовали математические модели и опыт, накопленный во время предыдущих вспышек коронавирусов.Вирусологи и математики совместно попытались оценить, насколько эффективны ограничительные меры, используемые сейчас в мире. Они проанализировали статистику заболеваний и смертности в 11 странах Европы и их методы по противодействию распространения СOVID-19. Эксперты хотели понять, как они повлияли на базовое репродуктивное число. Это среднее количество человек, которые заражаются каждым новым инфицированным.Если оно больше единицы, то темпы распространения инфекции нарастают. Если меньше, эпидемия начинает затухать. Например, при базовом репродуктивном числе 0,5 сто человек заразят только пятьдесят, те — двадцать пять и так далее. Значение, близкое к двум, это иллюстрация ничем не сдерживаемой эпидемии.Как это работает, хорошо видно на статистике с самоизоляцией инфицированных. Эта мера по борьбе с распространением коронавируса оказалась одной из самых действенных. Первыми к ней прибегли в Швейцарии и Германии. В результате там количество смертей от СOVID-19 в разы меньше, чем в Испании, которая в этом направлении действовала очень медленно.Сейчас в мире более миллиона заболевших, почти половина из них — в 11 странах Европы. Согласно моделям, если бы СOVID-19 распространялся беспрепятственно, то только в Евросоюзе им были бы инфицированы от 7 до 43 миллионов человек.Италии с помощью изоляции и других мер удалось стабилизировать ситуацию. Безусловно, статистика по заболеваемости и смертности на Апеннинах удручающая, но, согласно моделям, все могло быть намного хуже. Количество летальных исходов при отсутствии ограничительных мер достигло бы только в Италии 50 тысяч человек. В несколько раз меньше летальных исходов против ожидаемого в Австрии, которая также в числе первых ввела карантин.А вот у Великобритании, где до последнего тянули с ограничениями, пятое место в мире по числу инфицированных. Но надо понимать, что в Соединенном Королевстве эпидемия только набирает ход, и количество заболевших там с каждым днем увеличивается.К слову, ученые исследовали весь комплекс мер по борьбе с коронавирусом. Среди них и социальное дистанцирование, и запрет публичных мероприятий, и отмена уроков в школах. Они пришли к выводу, что ограничения работают. С их помощью удалось многократно снизить темпы распространения инфекции.Так что ограничительные меры, безусловно, жесткие, но эффективные.