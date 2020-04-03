Скорость восстановления экономики США после спада, вызванного коронавирусом, будет зависеть от того, насколько большую помощь ей окажет правительство и насколько эффективно ее можно будет использовать, чтобы остановить потери рабочих мест, заявили представители ФРС в четверг. Об этом сообщает Reuters.

Скорость восстановления экономики США после спада, вызванного коронавирусом, будет зависеть от того, насколько большую помощь ей окажет правительство и насколько эффективно ее можно будет использовать, чтобы остановить потери рабочих мест, заявили представители ФРС в четверг. Об этом сообщает Reuters."Одна вещь, которую мы знаем с 2008 года, когда миллионы, миллионы и миллионы американцев потеряли свои рабочие места, потребовалось более десяти лет, чтобы восстановить рынок труда", — заявил глава Федерального резервного банка (ФРБ) Миннеаполиса Нил Кашкари."Мне очень приятно, что многие действия федерального правительства и правительств штатов были направлены на то, чтобы удержать работников на их рабочих местах", — добавил он.Кашкари имел в виду новую программу защиты зарплат в размере $350 миллиардов, которая должна быть развернута в пятницу. Программа предусматривает гранты для малых предприятий, позволяющие их работникам получать заработную плату. Эта программа является ключевой частью пакета мер по поддержке экономики в условиях пандемии коронавируса в размере $2,2 триллиона.За последние две недели 10 миллионов американцев подали заявки на пособие по безработице, и эту цифру Кашкари назвал "шокирующей и тревожной".Число американских граждан, впервые подавших заявки на пособие по безработице, за неделю по 28 марта подскочило на 3,341 миллиона до 6,648 миллиона, показали в четверг данные Министерства труда США. Это вдвое больше предыдущего исторического максимума в 3,307 миллиона, установленного на предыдущей неделе.Если компании не смогут вновь открыться после карантина и не смогут удержать сотрудников, "вы увидите, как тысячи предприятий переживают банкротства, что приведет к долгому, гораздо более слабому восстановлению", предупредил Кашкари.Ранее глава ФРБ Далласа Роберт Каплан заявил CNBC, что экономика США уже переживает "сильный спад", и спрогнозировал скачок безработицы.Хотя Каплан ожидает, что уровень безработицы снизится примерно до 8% к концу года, "потребуется некоторое время, чтобы справиться с этим".По его словам, меры по поддержке экономики, включая пакет стимулов на $2,2 триллиона, имеют важное значение, но потребуются дополнительные фискальные меры.