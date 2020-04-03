Падение цен на сырьевых и финансовых рынках в мире спасут только медики, которые борются с распространением коронавируса. Возможности ОПЕК+, как и финансовых регуляторов, ограничены. Таково мнение экономистов.

Падение цен на сырьевых и финансовых рынках в мире спасут только медики, которые борются с распространением коронавируса. Возможности ОПЕК+, как и финансовых регуляторов, ограничены. Таково мнение экономистов.Аналитики сомневаются в способности альянса стран ОПЕК+ добиться роста цены только одним сокращением добычи нефти, как и одними только денежными вливаниями властей в экономику. Так не остановить хаос на товарных и финансовых рынках.Даже если страны ОПЕК+ при координации усилий смогут сократить добычу на рекордные 10 миллионов баррелей в сутки, этого будет недостаточно для спасения рынков, прогнозируют аналитики Goldman Sachs.Днем ранее президент США Дональд Трамп заявил в Twitter, что Россия и Саудовская Аравия сократят добычу нефти на 10 и даже на 15 миллионов баррелей в сутки.Эти сокращения займут недели, и этого будет недостаточно, отмечают экономисты. Если Китай – родина коронавируса – уже справился с эпидемией, то остальные страны только проходят или подходят к пику пандемии, который ожидается в ближайшую неделю. Это грозит опустить сырьевые и финансовые рынки на новую глубину. Регуляторы стран снижают стоимость денег, предлагая новые денежные вливания в экономику. Это поддержка на время карантина, пока врачи борются с вирусом.Остановка производства и карантин в странах снизили спрос на топливо. В итоге в апреле по 20 миллионов баррелей нефти в сутки окажутся ненужными в мире. Избыточная нефть уже заполняет хранилища каждый день, и их заполнение закончится в апреле, если не сократятся масштабы пандемии.По оценке Goldman Sachs, цены на нефть могут упасть еще раз в 2 раза, как и стоимость остальных сырьевых товаров, обесценивая глобальные производства."Сегодня утром стало известно, что страны ОПЕК+ уже в понедельник могут провести онлайн-обсуждение возможной сделки, в котором смогут принять участие и другие страны. Новость вызвала сравнительно благоприятную реакцию на нефтяном рынке. Однако подъем цен на нефть пока не выглядит устойчивым", — отмечает Антон Старцев, ведущий аналитик ИФ "Олма".Сейчас цена европейского эталона Brent достигает уже $33 за баррель, подорожав с утра на 9%."Во-первых, возвращение стран ОПЕК+ за стол переговоров еще не гарантирует новой сделки или существенных объемов сокращения добычи, — считает эксперт. — Во-вторых, в случае нового соглашения можно будет говорить о смягчении последствий "шока предложения" для рынка энергоносителей, но "шок спроса" останется в силе до тех пор, пока в странах, занимающих существенную долю в мировом ВВП, действуют жесткие ограничительные меры в связи с пандемией COVID-19. Как следствие, нельзя с уверенность утверждать, что ограничение добычи странами ОПЕК+ окажется достаточным, чтобы обеспечить сбалансированность рынка при ценах на нефть существенно выше текущих".Днем ранее в России объявлено о продлении карантина на месяц. Экономисты считали возможным карантин и на 2 месяца."Ранее в своем базовом сценарии (рецессия на -0,8% г/г в 2020 году, доллар на уровне около 79 руб. к концу года) мы исходили из продолжительности карантина в 2 месяца и медленного глобального восстановления после этого. Несмотря на продленный карантин, наш прогноз по российской экономике остается достаточно позитивным", — заявила экономист ИК "Ренессанс Капитал" Софья Донец.По оценкам экономистов, даже при карантине 2/3 экономики РФ еще пока продолжают работать и расти – "это производство сырья, продовольствия, социальные услуги, частично строительство"."Сильные стороны России – относительно низкая доля услуг, наиболее чувствительных к карантину (туризм, развлечения), более высокая доля государственного сектора в ВВП и в занятости населения (сейчас это становится хорошей новостью), а также высокие накопленные резервы, которые позволяют реализовать фискальный стимул", — пояснила Донец.