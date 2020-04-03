Президент РФ продлил режим самоизоляции до конца апреля на усмотрение регионов, а также дал им дополнительные полномочия по борьбе с пандемией коронавируса. Эффективность принятых мер оценила глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.

Президент РФ Владимир Путин продлил режим самоизоляции до конца апреля на усмотрение регионов, а также дал им дополнительные полномочия по борьбе с пандемией коронавируса COVID-19. Готовность регионов к сложившейся ситуации и эффективность принятых мер оценила глава департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований Дарья Кислицына.По словам эксперта, подготовиться к таким событиям, как пандемия, довольно сложно – как правило, это не очень ожидаемые события."Но все те меры, которые страна и регионы на своем уровне принимали за последние две недели, безусловно, помогли предотвратить тот пик эпидемии, который мог бы наступить, если бы эти меры не принимались", – сказала Кислицына в эфире канала "Россия 24".Эксперт указала на многообразие методов борьбы с распространением вируса."Все регионы, с одной стороны, смотрят друг на друга, а, с другой стороны, ищут какие-то собственные пути, берут решения, которые предлагаются федеральным центром, – отметила Кислицына. – История про передачу компетенций на уровень регионов, на мой взгляд, очень значимая и очень эффективная с точки зрения управления ситуацией".По ее словам, многие регионы уже разработали большие пакеты антикризисных мер. Также эксперт обратила внимание на активную обратную связь от населения. Она добавила, что сейчас стоит задача создать "единый канал информирования и получения обратной связи, и регионы по этому пути сейчас идут".2 апреля президент РФ обратился к населению и сообщил о продлении нерабочего периода до 30 апреля. Также он предоставил главам российских регионов дополнительные полномочия: они должны определить набор конкретных профилактических мер по предотвращению распространения коронавируса, обеспечения здоровья, безопасности людей, а также устойчивости экономики и ключевой инфраструктуры. Конкретные меры будут зависеть от эпидемиологической обстановки в каждом конкретном регионе.