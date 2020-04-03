В Ельце 24-летний местный житель ограбил и разгромил продуктовый магазин. Добычей налетчика стали продукты питания и спиртные напитки.

В Ельце 24-летний местный житель ограбил и разгромил продуктовый магазин. Добычей налетчика стали продукты питания и спиртные напитки.Инцидент произошел 1 апреля в магазине, специализирующемся на продаже алкоголя. Преступник в капюшоне и медицинской маске зашел в торговое помещение и потребовал себе продукты и выпивку. Свои слова мужчина подкрепил несколькими ударами по прилавкам, разбивая товар и электронную технику.Получив желаемое, налетчик схватил пакеты с добычей и скрылся. Вскоре он был задержан полицейскими. Выяснилось, что мужчина является безработным и ранее уже был судим.В его отношении возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", наказание за которое может составлять до 10 лет лишения свободы.