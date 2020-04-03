03.04.2020

2020-04-03 18:30:49

Электронный пропуск на проезд к родственнику можно получить он-лайн

Департамент соцзащиты на своем сайте разместил бланк заявления на получение справки о следовании к близкому родственнику.

Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области организовал работу по выдаче справок лицам, следующим к близким родственникам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости на время действия режима самоизоляции.

Справку можно заказать, кликнув на баннер «Выдача справок близким родственникам» на сайте департамента и учреждений социальной защиты населения, а также в их аккаунтах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Работа по выдаче справок организована дистанционно. Справки выдаются учреждениями социальной защиты по месту жительства заявителя в электронной форме на адрес мессенджеров WhatsApp и Viber, на личную страницу в социальных сетях либо на адрес электронной почты.

Распоряжение «Об утверждении порядка выдачи справок лицам, следующим к близким родственникам для оказания им помощи в доставке продуктов питания, предметов первой необходимости в целях обеспечения режима самоизоляции» размещен на сайте департамента в разделе «Законодательство», подраздел «Документы департамента, в т.ч. административные регламенты».

Напомним, во Владимирской области утверждены три вида спецпропусков для перемещения по региону. Пропуска работающим выдают руководители организаций и учреждений. Волонтеры, оказывающие помощь жителям старше 65 лет, получают их в комитете по молодежной политике администрации области и в электронном виде.

Учреждения соцзащиты должны обеспечить пропусками тех, кто помогает близким людям в доставке продуктов и медикаментов. В заявлении на справку необходимо указать фамилию человека, которому будет оказываться помощь, его место проживания и подтвердить степень родства. За все указанные данные заявитель несет персональную ответственность.