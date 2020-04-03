Уральские авиалинии отправляют последний рейс для вывоза россиян из Армении 3 апреля. Его номер - SVR2762. Представители посольства РФ в Армении заявили, что других рейсов для возвращения граждан России не будет.

"Уральские авиалинии" отправляют последний рейс для вывоза россиян из Армении 3 апреля. Его номер — SVR2762. Представители посольства РФ в Армении заявили, что других рейсов для возвращения граждан России не будет, передает ГТРК "Кубань". Самолет отправится по маршруту Ереван – Сочи. Билеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании.Отметим, что всем гражданам РФ, которые остаются в Армении, но желают при этом вернуться в Россию, настоятельно рекомендовали использовать эту возможность независимо от города проживания. Других рейсов не планируются.