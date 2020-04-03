Facebook выпустил настольную версию Messenger, с бесплатными групповыми видеозвонками и чатами

Компания Facebook предложила пользователям аналог коммуникационному сервису Zoom, в адрес которого участилась критика за слабую защиту данных и нарушение приватности. Им стала настольная версия Messenger, с бесплатными групповыми видеозвонками и чатами.Новую программу уже можно скачать из магазинов Microsoft Store (для Windows 10) и Mac App Store (для macOS). Messenger для компьютеров позволяет совершать неограниченное количество вызовов в "высококачественном голосовом и видеочате", обмениваться файлами и настраивать уведомления.Переписка между настольной и мобильной версиями Messenger синхронизируется автоматически. Также заявлена поддержка "ночного режима" и анимированных GIF-файлов.ПК-версия сервиса была выпущена в ответ на повышенный спрос. В Facebook заявили, что за последний месяц количество аудио- и видеозвонков в веб-версии Messenger выросло более чем на 100%.Zoom и Slack также совершенствуют свои продукты. На этой неделе в Zoom пообещали провести комплексную проверку систем безопасности, а разработчики Slack добавили возможность звонить пользователям Microsoft Teams.