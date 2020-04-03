Российский фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в третий раз. Супруга Наталья подарила ему дочь. Радостным событием спортсмен поделился на своей странице в Instagram.

Российский фигурист, тренер по фигурному катанию Александр Жулин стал отцом в третий раз. Супруга Наталья подарила ему дочь. Радостным событием спортсмен поделился на своей странице в Instagram.56-летний Александр Жулин рассказал, что стал папой в третий раз. "Самому не верится", — отметил фигурист. Мужчина поблагодарил супругу за "сказочную девочку" и признался ей в любви.Жулин уже был женат дважды. Первой супругой фигуриста стала его партнерша Майя Усова. В 2000 году Александр Жулин связал себя узами брака с фигуристкой Татьяной Навкой. У пары родилась дочь Александра. В 2010 году они объявили о расставании.В 2011 году Жулин женился на фигуристке Наталье Михайловой. В 2013 на свет появилась их первая общая дочь Екатерина.