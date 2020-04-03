Фантастический триллер Заражение 2011 года стал лидером продаж в российских онлайн-кинотеатрах. Такие данные приводит Фильм Про.

Фантастический триллер "Заражение" 2011 года стал лидером продаж в российских онлайн-кинотеатрах. Такие данные приводит "Фильм Про".Еще неделю назад лента "Заражение" была на втором месте. Теперь она обогнала мегахиты, в числе которых "Джентльмены" Гая Ричи, "Бладшот" и "Плохие парни навсегда"."Заражение" Стивена Содерберга называют пророческим фильмом. В картине демонстрируется борьба человечества с неизвестным смертельным заболеванием, которое быстро распространяется по всему миру и уносит жизни людей. Специалисты ВОЗ пытаются отыскать источник вируса и разработать вакцину от него. В главных ролях снялись Мэтт Дэймон, Лоренс Фишберн, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу и ряд других именитых актеров.В топ-20 лидеров по онлайн-продажам также вошли оскароносные "Джокер", "1917", "Однажды... в Голливуде", "Ford против Ferrari", "Маленькие женщины". Единственной российской картиной в данном списке стала лента "Холоп" Клима Шипенко.