Финляндия в качестве государства всеобщего благосостояния начинает испытывать серьезные проблемы, поскольку вспышка коронавируса влияет на серьезный рост безработицы в стране, передает Bloomberg.

Финляндия в качестве государства всеобщего благосостояния начинает испытывать серьезные проблемы, поскольку вспышка коронавируса влияет на серьезный рост безработицы в стране, передает Bloomberg.Финская система пособий по безработице не справляется с внезапным ростом спроса, отмечает крупнейший в стране фонд безработицы YTK.Отмечается, что более 300 тысяч граждан Финляндии внезапно оказались без работы либо из-за временных увольнений, либо из-за сокращения рабочих мест. В YTK считают, что большей части из них придется ждать до следующего года, чтобы получить первую выплату пособия.Деньги — это не проблема, сказала исполнительный директор Санна Аламаки в письмах членам, отправленным до 1 апреля. "Заявки на получение пособия не могут быть обработаны, и, следовательно, деньги не могут быть выплачены достаточно быстро", — сказала она.YTK ожидает более 100 тысяч заявок в течение апреля. Это вдвое больше, чем в среднем за год. По словам представителей YTK, даже если персонал фонда увеличится втрое, людям все равно придется ждать три месяца для получения пособия по безработице. Это превышает допустимый предел в 30 дней.Финны полагаются на щедрую систему социального обеспечения, которая предполагает финансовую поддержку безработным.Когда такая "подушка безопасности" начинает испытывать проблемы, это может привести к потере доверия к правительству.Фонд, который представляет 20% наемных работников в Финляндии, призвал правительство помочь и попросил предоставить субсидии компаниям, увольняющим работников, чтобы они все еще получали заработную плату.В письме членам фонда говорится, что более 270 тысяч его членов могут потерять работу.