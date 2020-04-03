Первый фитнес-трекер Redmi получил цветной экран, оптический датчик сердцебиения и цену немногим более тысячи рублей

Redmi, выделившийся из Xiaomi в самостоятельный бренд в прошлом году, показал ультрабюджетный спортивный трекер. Redmi Band оснащается цветным экраном и оптическим датчиком сердцебиения, а стоит 95 юаней - немногим более тысячи рублей.Дисплеем выступает вытянутая, 1,08-дюймовая ЖК-панель, а для зарядки служит USB-порт. Аккумулятора, говорят в Redmi, хватит на 14 дней использования.Заявлена поддержка 5 режимов тренировок, а также функции слежения за качеством сна. Сенсор Redmi Band фиксирует пульс как во время занятий, так и на протяжении целого дня.Redmi Band - это самая базовая модель фитнес-трекера в линейке, пишет Gizmochina. В отличие от, например, Mi Band 4 материнской компании Xiaomi, у новинки Redmi отсутствует NFC-чип для бесконтактных платежей.Через китайскую краудфандинговую платформу Redmi Band будет продаваться за 95 юаней (~1040 рублей по текущему курсу). Предзаказы откроются 9 апреля. В рознице новинка обойдется в 99 юаней (~1080 рублей).Redmi стал первым фитнес-трекером бренда. Помимо смартфонов, под этой маркой выходят маршрутизаторы, бытовые приборы и устройства интернета вещей.