Чистая стоимость активов президента США Дональда Трампа сократилась на $1 миллиард менее чем за месяц на фоне пандемии коронавируса, сообщает Forbes.

Чистая стоимость активов президента США Дональда Трампа сократилась на $1 миллиард менее чем за месяц на фоне пандемии коронавируса, сообщает Forbes.Примерно месяц назад состояние американского президента составляло $3,1 миллиарда, с тех пор оно уменьшилось до $2,1 миллиарда, подсчитало издание.Размер активов может вновь измениться вслед за движением индексов, отмечает Forbes.Ядро империи Трампа, которой президент все еще владеет, но управляют его сыновья, по-прежнему связано с коммерческой недвижимостью. До пандемии коронавируса эти объекты оценивались в $1,9 миллиарда после вычета долга. К 18 марта 2020 года эта сумма сократилась примерно до $1,2 миллиарда.Трампу, в частности, принадлежит коммерческая недвижимость на Манхэттене. Обычно оживленный центр Нью-Йорка практически опустел из-за мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.Помимо коммерческой недвижимости президент владеет более чем 500 объектами жилой недвижимости по всей стране, стоимость которых упала до $148 миллионов.Ситуация оказалась еще более тяжелой для гостиничного бизнеса Трампа. Trump Organization пыталась продать отель в Вашингтоне, округ Колумбия, но теперь эти планы приостановлены. По данным The Washington Post, компании президента потеряли более 550 сотрудников.Упали в цене также поля для гольфа, принадлежащие американскому президенту.Трамп также располагает наличностью на сумму около $160 миллионов. То, что выглядело как плохая инвестиция в последние несколько лет, когда фондовые рынки росли, теперь оказалось самой эффективной частью портфеля президента.