Приостановка сезона и даже возможная его полная отмена крайне негативно сказываются на состоянии чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1. У серии чистый долг в 2,5 млрд долларов, а международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по Ф-1 с позитивного на негативный.

Приостановка сезона и даже возможная его полная отмена крайне негативно сказываются на состоянии чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1". У серии чистый долг в 2,5 млрд долларов, а международное рейтинговое агентство Moody’s изменило прогноз по "Ф-1" с позитивного на негативный.Ситуация осложняется тем, что у владельцев "Королевских гонок" из Liberty Media на руках обязательства по займу в 2,9 млрд долларов перед известным банковским домом JP Morgan и банкиры уже проинформировали организаторов чемпионата мира, что условия займа могут быть нарушены, прежде всего, из-за сокращения соревновательного календаря.Как уже сообщали 33Live.RuRu, "Формула-1" уже была вынуждена перенести или отменить первые восемь этапов сезона. На данный момент первой гонкой в календаре значится Гран-при Канады, запланированный на 14 июня. Но специалисты Moody’s не исключают в своих прогнозах полной отмены сезона. Впрочем, "Ф-1" обладает ресурсами, чтобы выжить.При этом множество финансовых показателей чемпионата не слишком впечатляют, сообщает британская The Telegraph. Так кредитное плечо займа в банке составляет 1:8,25, что значит – операционная прибыль должна превышать 303 млн долларов. В прошлом сезоне "Формула-1" заработала 482 миллионов, однако сокращение числа гонок может серьезно снизить показатели 2020-го.Международная федерация автоспорта признает результаты чемпионат, если будет проведено минимум 8 гонок, но спонсоры свои обязательства будут выполнять только, если в турнире пройдут 15 Гран-при. В этом году ожидается падение доходов не только от спонсорских контрактов, но и от продажи билетов, а это в лучшие годы – 20% доходов серии.Что уж говорить в этой ситуации о контактах на продажу телевизионных прав, которые являются главным источником дохода "Ф-1". В ситуации с сокращенным сезоном они также предусматривают значительное уменьшение выплат. Впрочем, эксперты считают, что Liberty Media может стабилизировать ситуацию с помощью собственных активов, ведь в момент покупки прав на "Формулу-1" сумма займа составляла 4 млрд долларов.