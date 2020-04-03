Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин закупил 1500 масок для одной из больниц Нью-Йорка, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин закупил 1500 масок для одной из больниц Нью-Йорка, об этом сообщает пресс-служба Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA)."Панарин помогает тем, кто находится на передовой. В больницу специальной хирургии №95 в Нью-Йорке доставили 1500 масок", – пишет NHLPA в Twitter.