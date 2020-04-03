Житель Костромы, фронтовик сегодня отмечает 100 лет. У Василия Александровича Быкова две дочери, трое внуков и шесть правнуков. Однако юбилей, к которому готовились всей семьей, придется отмечать в режиме самоизоляции.

Житель Костромы, фронтовик сегодня отмечает 100 лет. У Василия Александровича Быкова две дочери, трое внуков и шесть правнуков. Однако юбилей, к которому готовились всей семьей, придется отмечать в режиме самоизоляции.До войны Василий Быков получил профессию машиниста, в 1940-м его призвали в армию. Получается, прошел всю Великую Отечественную войну. Попал в блокадный Ленинград, и участвовал в обороне города. А далее военная работа в инженерно-аэродромном батальоне.После войны жил в Прибалтике, потом вернулся на родину в Ярославскую область. Позже обосновался в Костроме.На пенсии Василий Александрович живет один. В режиме карантина продукты и лекарства доставляют соцработники, передает ГТРК "Кострома". Многие вещи на изоляции можно отменить, но с некоторыми примириться сложно, например, 100-летний день рождения. В нынешнее опасное время реально праздник получается "со слезами на глазах", ведь родные и близкие не могут быть рядом.Редакция "Вестей Кострома" от себя передает юбиляру низкий поклон, желает здоровья и сил.