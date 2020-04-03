Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Ставропольском крае и в Югре, один из подозреваемых оказал сопротивление и был ликвидирован.

Сотрудники ФСБ предотвратили несколько терактов в Ставропольском крае и в ХМАО, один из подозреваемых оказал сопротивление и был ликвидирован, сообщили в Центре общественных связей спецслужбы.В Нефтекумске оперативники вышли на след сторонников "Исламского государства" (запрещена в России). Ячейка состояла из двух человек — местного жителя и уроженца Дагестана, которые планировали серию взрывов в общественных местах и атаки на полицейских. Во время задержания один из предполагаемых бандитов начал стрелять и был ликвидирован ответным огнем.Во время обыска в квартирах были найдены компоненты для создания самодельных взрывных устройств, оружие и запрещенная экстремистская литература.Если сторонники ИГ (запрещена в России) только вынашивали планы, то трое боевиков "Имарат Кавказ" (запрещена в России) из югорского Лянтора успели собрать СВУ. Использовать его они намеревались в городском торговом центре, но до реализации дело не дошло — на пороге квартиры появились сотрудники ФСБ. При обыске у злоумышленников обнаружили оружие и боеприпасы.В результате обеих спецопераций никто из сотрудников правоохранительных органов не пострадал. Мера пресечения подозреваемым в подготовке терактов, незаконном приобретении, хранении и ношении оружия и посягательстве на жизнь сотрудника полиции будет избрана в ближайшее время.