Член правления мюнхенского футбольного клуба Бавария Оливер Кан сообщил, что руководство команды, тренерский штаб и футболисты согласились на понижение зарплаты на 20 процентов. Эти деньги пойдут на поддержку сотрудников клуба.

Член правления мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Оливер Кан сообщил, что руководство команды, тренерский штаб и футболисты согласились на понижение зарплаты на 20 процентов. Эти деньги пойдут на поддержку сотрудников клуба."Мы пошли на это, потому что сегодня очень важно показать солидарность. "Бавария" – это семья. И мы поддержим сотрудников клуба. Многим сейчас непросто, люди переживают из-за сложившейся ситуации", – цитирует Кана официальный сайт мюнхенского клуба.Напомним, что чемпионат Германии по футболу был прерван из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.