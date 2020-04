Пандемия Covid-19 спровоцировала волну популярности гаджетов для здоровья, которая подпитывает новую категорию технологий

Фитнес-гаджеты разлетаются в условиях пандемии, домашние тренажеры никогда не были так популярны, а промышленные дизайнеры делают санитарных роботов. Пандемия Covid-19 спровоцировала сейсмическую волну осведомленности и тревоги о здоровье, которая подпитывает новую категорию технологий для здоровья.Страх перед инфекцией способствовал росту использования носимых устройств и приложений, позволяющих чувствовать себя защищенными лучше. "Наличие точной и мгновенной обратной связи о температуре тела, артериальном давлении и других сигналах о состоянии здоровья помогает восстановить у людей чувство контроля", — говорит Энди Яп (Andy Yap), социальный психолог бизнес-школы INSEAD.Пользователи, страховые компании и поставщики медицинских услуг — все видят пользу медицинских гаджетов в тренде, который, как ожидается, будет сохраняться еще долго после того, как вспышка вируса утихнет. Это стимулирует разработку новых устройств стартапами в Азии, где впервые появился новый коронавирус, и жители, как известно, стали первыми пользователями технологий.Withings Thermo — бесконтактный термометр, который использует 16 сенсоров для выполнения более 4000 измерений за 2 секунды, которые затем синхронизируются с мобильным приложением. Гаджет стоит $99.95, но до середины апреля его купить невозможно — все складские запасы были исчерпаны две недели назад, по данным компании.До начала этого года, CrucialTec Co. дарила свой мини-термометр в подарок клиентам, не найдя рынка для гаджета. Но все изменилось, когда после вспышки вируса начали поступили заказы, сказал президент Джей Йим, и сейчас южнокорейская компания наращивает производство с целью продать "более 500 000 штук в течение первой половины этого года".Местные органы власти в Китае, розничные продавцы в Японии и оптовики в США размещают заказы на термометр стоимостью 65 долларов, и в CrucialTec ожидают, что один или два китайских производителя смартфонов выйдут с прототипами устройств с технологией, лежащей в основе термометра. Сестринская компания CrucialTrak, которая продает модуль, получила заказы на свои бесконтактные решения для биометрической идентификации — сканирование лица, вен и радужной оболочки глаза — в пять раз больше после первой вспышки заболевания, по словам топ-менеджера компании.Компания Youibot Robotics Technologies Co. потратила 18 дней на проектирование и создание робота высотой с человека, способного дезинфицировать помещения с помощью двух ультрафиолетовых ламп, а также измерять температуру тела прохожих. Шэньчжэньский стартап, который в 2017 году поставлял роботов-инспекторов шин в Michelin, планирует продать более 200 таких "противоэпидемических" роботов в первой половине этого года, сказал Коди Чжан (Cody Zhang), основатель и генеральный директор компании. По сравнению с прошлым годом, объем продаж удвоился на фоне распространения Covid-19."Робот, который борется с пандемией - это что-то новое, но мы готовы к этому, наша цель — доставить роботизированное оборудование в развивающиеся отрасли", — сказал Чжан. Youibot Robotics Technologies уже производит основные конструктивные элементы - компания поставляла ультрафиолетовые трубки Philips наряду с другими готовыми к использованию компонентами, такими как камеры и датчики температуры. По прогнозам Чжана, в этом году на долю роботов-дезинфекторов придется почти треть от годового прогноза продаж в размере 70 миллионов юаней (9 миллионов долларов).Еще один небольшой китайский стартап, компания MegaHealth Information Technology Co. из Ханчжоу, за последние два месяца увеличила продажи в пять раз по сравнению с последним кварталом 2019 года — во многом благодаря своему смарт-кольцу, которое может измерять пульс и уровень кислорода в крови. "Изначально мы разработали продукт для пациентов с проблемами дыхания, но вспышка коронавируса расширила его применение", — сказал генеральный директор Ху Цзюнь (Hu Jun), чей гаджет сейчас используется примерно в 100 китайских больницах. Он добавил, что во второй половине года гаджет будет использоваться в США и Европе. Как только производство поспеет за спросом, MegaHealth также будет продавать кольцо потребителям напрямую.Поставщик фитнес-приложений и гаджетов Chengdu Music Information Technology Co., выпускающий продукцию под брендом Codoon, отметил, что количество пользователей, тренирующихся дома, почти утроилось. Отвечая на спрос пользователей, компания также добавила функцию термометра в свои фитнес-часы. Codoon инвестирует больше средств в программное обеспечение, потому что видит в гаджетах с персонализированным программированием ключ к поддержанию интереса пользователей.Бхругу Панге, управляющий директор глобального консультанта AArete, ожидает, что всплеск использования в настоящее время — по мере того, как люди пытаются справиться с неопределенностью в отношении инфекции и лечения — окажет эффекту домино, что приведет к долговременным изменениям. Пользователи, страховщики и медицинские работники — все они "начнут более серьезно относиться к устройствам и приборам для мониторинга биометрических показателей как к инструменту профилактического и проактивного поддержания здоровья пациентов. Это, в свою очередь, приведет к более серьезному сотрудничеству между производителями приборов и медицинскими учреждениями".Помимо аппаратного обеспечения, эксперты в области здравоохранения и стартапы занимаются "мобилизацией" и унификацией данных о здоровье, чтобы помочь потребителям. Джон Тороус (John Torous), исследователь медицинского центра Beth Israel Deaconess Medical Center, в партнерстве с Гарвардом, интегрирует данные устройств Apple Watch и Google Fit в общую платформу, позволяя пациентам консультироваться с врачами в режиме онлайн и обмениваться измеряемыми показателями здоровья.Среди кейсов, возникших на волне пандемии, стоит отметить опыт компании Huami, проанализировавшей данные о сне 115 тыс. пользователей фитнес-браслетов в Ухане с июля 2017 года по февраль 2020 года. Компания заметила обнаруживаемое отклонение в сообщаемых данных о частоте сердечных сокращений во время сна, которая достигла пика 21 января, на несколько недель раньше, чем в предыдущие годы. Аналогичные всплески наблюдались и в других китайских городах, включая Пекин, Шанхай и Ханчжоу, по мере того как вирус начал распространяться на эти города. В настоящее время Huami исследует сигналы раннего предупреждения, чтобы обнаруживать эти аномалии по мере их возникновения и ускорить реакцию на следующую крупную эпидемию.В конечном счете, нынешняя волна новых потребительских гаджетов и получаемых ими данных может привести к большим технологическим прорывам.