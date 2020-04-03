Новые проекты по сжижению природного газа (СПГ-проекты) в России рискуют не окупиться, заявил заместитель председателя правления Газпрома Виталий Маркелов.

Новые проекты по сжижению природного газа (СПГ-проекты) в России рискуют не окупиться, заявил зампред правления "Газпрома" Виталий Маркелов.При осуществлении новых российских СПГ-проектов и отсутствии контроля со стороны государства стоимость экспортируемого российского газа продолжит снижаться из-за увеличения предложения и высокой конкуренции российских поставщиков между собой, отмечено в письме Маркелова заместителю министра энергетики Павлу Сорокину.Доходы российского бюджета продолжат снижаться из-за замещения экспорта трубопроводного газа экспортом СПГ с низкими налоговыми отчислениями (отсутствует экспортная пошлина и НДПИ). Прямые убытки государства при экспорте СПГ в ущерб трубопроводному экспорту очевидны, подчеркнул Маркелов.Существует высокий риск неокупаемости новых СПГ-проектов и, как следствие, замораживания вложенных в них бюджетных денег из-за ожидаемого избытка предложения на рынке и снижения цен на газ.Появляются новые риски для СПГ-проектов, связанные с планами Европейского союза по учету углеродного следа, поскольку выброс диоксида углерода у СПГ-проектов существенно выше, чем у трубопроводных проектов, заключил Маркелов.