Около 70 стран поддержали призыв генерального секретаря ООН и прекратили боевые действия на время пандемии коронавируса COVID-19, заявил Антониу Гутерриш во время виртуальной пресс-конференции.

Около 70 стран поддержали призыв генерального секретаря ООН и прекратили боевые действия на время пандемии коронавируса COVID-19, заявил Антониу Гутерриш во время виртуальной пресс-конференции.Особое внимание генсек уделил Сирии, где зафиксирована первая смерть от коронавируса. Прекращение огня в Идлибе и российско-турецкие договоренности выполняются, цитирует Гутерриша агентство "Интерфакс". Однако важно полностью остановить боевые действия в Арабской Республике. Только тогда можно оказывать гуманитарную помощь гражданам страны.Ливия также не присоединилась к призыву генсека ООН. В частности, в Триполи боевые действия, наоборот, набирают силу, отмечает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.На сегодняшний день, во всем мире коронавирусом COVID-19 заражены свыше миллиона человек. Более 55 тысяч погибли.