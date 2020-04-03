Речь о героях. Конечно, о врачах. Нагрузка колоссальная, условия непростые.

Речь о героях. Конечно, о врачах. Нагрузка колоссальная, условия непростые.Сверхлюди или как говорит о своих коллегах главный врач Коммунарки — "сверчеловеки". Врачи вместе с Денисом Проценко круглосуточно несут службу. Руководитель, даже после подтвержденного диагноза COVID-19 на посту. Изолировавшись в рабочем кабинете, он проводит дистанционные консультации и совещания. И таких примеров в рядах сопротивления пандемии много.Машины скорой помощи вереницей приезжают к региональным больницам. Поток пациентов не прекращается. Регулярно находясь в тесном контакте с потенциальными заболевшими, врачи оказываются в особой зоне риска."Персонал, который работает непосредственно в грязной зоне, надевает специальную защитную одежду, включающую в себя противочумный костюм первого типа: халат специальный, респиратор, маску и прочее. Там имеется полный комплект", — говорит старший ординатор госпиталя по лечению COVID-19 областной инфекционной клинической больницы Александр Краснов.Семья, дети, личное время и пространство сейчас роскошь непозволительная. На первом месте — пациенты. Многие медики даже живут в больницах."В настоящее время персонал располагается в отдельном крыле здания. После работы с пациентами персонал не покидает наш больничный городок, он идет отдыхать в свои комнаты. Весь больничный городок поделен на условные зоны. С той стороны поступает пища для пациентов", — рассказывает главный врач монопрофильного стационара Череповецкой городской больницы Андрей Погодин.На передовой войны с вирусом врачи держатся стойко. Помогает и поддержка неравнодушных людей. Слова благодарности звучат в социальных сетях. Артисты на балконах устраивают концерты в поддержку медиков. Присоединяется и бизнес: предприниматель из Великого Новгорода сотрудникам медучреждений принес букеты цветов.Подобную акцию развернули и в Подмосковье. Почти пять тысяч цветов доставили медперсоналу больниц Домодедово, Истры, Дедовска, Одинцово и Ступино. Получить внимание врачам, конечно, приятно, но все же лучшей поддержкой будет, если все мы сейчас останемся дома.