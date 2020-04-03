Глава Республики Коми Сергей Гапликов подал заявление об отставке. Об этом он заявил в своем видеообращении.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов подал заявление об отставке. Об этом он заявил в своем видеообращении.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Сергей Гапликов (@gaplikovkomi) 2 Апр 2020 в 7:23 PDTСергей Гапликов в 1996 году начал работать в префектуре Восточного административного округа Москвы, а в 2000 году перешел в Министерство экономического развития и торговли РФ.В 2004 году Гапликов занял пост главы правительства Чувашии, в 2010 году — заместителем руководителя аппарата Правительства РФ.В 2011 году Владимир Путин назначил Сергея Гапликова президентов госкорпорации "Олимпстрой". В 2015 году он стал исполняющим обязанности главы республики Коми. Через год на всенародных выборах Гапликов был избран на высший руководящий пост в регионе.