Коронавирус COVID-19 не направлен на уничтожение человека. Он, конечно, зло, но убивать нас он не намерен. Если бы вирус хотел убить человечество, Земля давно была бы пустой, сказал в эфире программы Вечер с Владимиром Соловьевым главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.

Коронавирус COVID-19 не направлен на уничтожение человека. "Он, конечно, зло, но убивать нас он не намерен. Если бы вирус хотел убить человечество, Земля давно была бы пустой", — сказал в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" главный инфекционист ФМБА России Владимир Никифоров.По словам Никифорова, коронавирусвирус COVID-19, как и все другие вирусы, подобен паразиту: он может существовать в больном, но живом организме. Его главная цель заключается в размножении, а в случае уничтожения живых организмов он убьет и самого себя.Ранее главный инфекционист ФМБА сказал, что пик распространения коронавируса в России еще не пройден, но вспышка сойдет на нет к лету. Он считает, что самой критичной будет середина следующей недели.По данным на 3 апреля, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в России достигло 4 тысячи 149 человек. Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных – 2 923 человека.