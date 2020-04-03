Госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Костромы скончалась. Как рассказали медики, 70-летняя женщина страдала от сопутствующих заболеваний – гипертоничекой болезни и ишемической болезни сердца.

Госпитализированная с подозрением на коронавирус жительница Костромы скончалась. Как рассказали ГТРК "Кострома" медики, 70-летняя женщина страдала от сопутствующих заболеваний – гипертоничекой болезни и ишемической болезни сердца.Точную причину смерти установят после вскрытия и дополнительного лабораторного исследования. Как уточнили в оперативному штабе по противодействию коронавирусу, женщину госпитализировали 30 марта. Она была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи приложили все возможные усилия, чтобы ей помочь. Об окончательных результатах исследования на COVID-19 пока не сообщили.Напомним, что сразу после того, как костромичка была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию, Роспотребнадзор провел эпидрасследование. Сотрудники оперативно установили круг ее контактов. Все лица сдали необходимые анализы. Результат оказался положительным у 6 человек. Их пробы отправлены на дополнительное исследование в Москву. На данный момент госпитализированы трое взрослых.Главный врач больницы Дмитрий Суриков уточнил, что все пациенты находятся в нормальном состоянии, катаральные признаки инфекционного заболевания у них отсутствуют. Все они были на самоизоляции.