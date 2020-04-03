Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. По его словам, при принятии решения определяющим для него является мнение жителей региона и президента.

Губернатор Архангельской области Игорь Орлов написал заявление об отставке. По его словам, при принятии решения определяющим для него является мнение жителей региона и президента.Видео обращения Игоря Орлова опубликовало местное издание 29.ru. Губернатор отметил, что ему необходимо обратиться к главе государства для того, чтобы он принял решение, кто будет готовить Архангельскую область к предстоящим выборам главы административно-территориальной единицы.Такое решение Игорь Орлов принял, исходя из результатов больших социологических исследований.Губернатор отметил, что благодарен всем, кто дал ему возможность на протяжении восьми лет возглавлять Архангельскую область. Кроме того, Игорь Орлов подчеркнул, что старался сделать все возможное, чтобы его родное Поморье, родина его семьи, детей, внуков развивалось на благо жителей этого региона.Губернатор также прокомментировал текущую ситуацию в Архангельской области в связи с угрозой распространения коронавируса COVID-19. По его словам, выстроенная система работает налаженным образом, она не даст сбои ни при каких обстоятельствах и будет работать в интересах людей, невзирая на его отставку, сообщает РИА Новости.