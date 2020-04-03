На 2 апреля в Липецкой области выявлено 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 20 подозреваемых находятся на верификации.

На 2 апреля в Липецкой области выявлено 14 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией и более 20 подозреваемых находятся на верификации."Ситуация некритичная. Все очаги, которые есть, под контролем, все контакты установлены", — сообщил в эфире программы "60 минут" глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов.По словам губернатора, сейчас активно обсуждаются меры поддержки людей в связи со сложившейся ситуацией."У нас много обращений: жить не на что, потеряна работа, многодетная семья, ребенок-инвалид. Мы разворачиваем все фонды на поддержку: миллиард рублей на преодоление тяжелых жизненных ситуаций. Мы собираем продуктовые наборы через волонтеров и сельское хозяйство. Я думаю, мы продержимся и выживем! Не такое страна переживала!" — отметил Артамонов.Губернатор Липецкой области заверил, что обстановка в регионе находится под контролем: "Мы вынуждены будем отказаться от наших так называемых "хотелок", но зато поддержим людей и переживем".Также Игорь Артамонов сообщил, что в области перекрывать дороги с соседними регионами и вводить пропускную систему пока не собираются: "На въезде постоянно дежурят посты, проверяют температуру, выдают рекомендации о самоизоляции".Режим полной изоляции введен в Липецкой области с 31 марта. Все заразившиеся коронавирусной инфекцией находятся в областной клинической инфекционной больнице в удовлетворительном состоянии.