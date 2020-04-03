В Нижегородской области сейчас установилась контролируемая эпидемиологическая ситуация: 25 зараженных, в основном в Нижнем Новгороде. Темпы выявления случаев по 2-3 в день, заявил губернатор края Глеб Никитин в эфире Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым.

"В Нижегородской области сейчас установилась контролируемая эпидемиологическая ситуация: 25 зараженных, в основном — в Нижнем Новгороде. Темпы выявления случаев — по 2-3 в день. Поэтому мы можем устанавливать ограничения на конкретные агломерации и постепенно открывать производства", — заявил губернатор края Глеб Никитин в эфире "Воскресного вечера с Владимиром Соловьевым".Глава Нижегородской области отметил, что такая возможность появилась благодаря тому, что президент РФ отдал на места полномочия для принятия решений о балансе между вопросами эпидемиологической безопасности и развитием экономики."Это очень важно, что в последнем обращении президент предоставил возможность решать на местах. Нижегородская область – промышленный регион с очень развитым малым и средним бизнесом. И закрытие предприятий приведет к необратимым процессам в экономике", — подчеркнул Никитин.Поэтому, считает он, в первую очередь нужно давать возможность постепенно начинать работать предприятиям, не функционирующим в режиме обслуживания клиентов. Также должны работать сельскохозяйственные предприятия, которые сейчас ведут полевые работы. Но, в случае появления зараженного коронавирусом на предприятии, оно должно незамедлительно закрываться.По мнению главы Нижегородской области, самое главное в этой ситуации – обеспечить систему контроля. "Если какие-то предприятия будут открываться, их сотрудники все равно должны будут продолжать оставаться в режиме самоизоляции. И перемещаться только с работы домой", — считает он.Кроме того Никитин рассказал, что в области началось перепроизводство предприятий под выпуск рециркуляторов, термометров и ИВЛ. В три смены работают производители масок. Заканчивается перепроизводство спецодежды под противочумные костюмы. В целом объемы производства многократно увеличены. Потребности всех медицинских и спецучреждений региона полностью удовлетворяются."Что касается оснащения больниц, мы превышаем сейчас установленный норматив по количеству коек и ИВЛ", — добавил глава Нижегородской области.В заключение Никитин подчеркнул: "На местах очевидно, мы выработали такие практики, которые позволят нам после завершения эпидемии работать более эффективно: это и импортозамещение, и взрывное развитие дистанционной работы и телемедицины. Все это было и раньше, но не использовалось так широко".