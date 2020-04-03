Губернатор Оренбургской области сообщил о первой победе над коронавирусом. На личной странице в Инстаграм глава региона Денис Паслер написал, что сегодня из больницы выписали первого пациента - единственного заболевшего ребенка.

Губернатор Оренбургской области сообщил о первой победе над коронавирусом. На личной странице в "Инстаграм" глава региона Денис Паслер написал, что сегодня из больницы выписали первого пациента - единственного заболевшего ребенка. Еще четырех человек готовят к выписке в ближайшие несколько дней, передает ГТРК "Оренбург"."5 апреля будет снят карантин с жителей Орска, контактировавших с заболевшим. Анализы у всех показали отрицательный результат. Благодарим наших врачей за работу! Они не просто профессионалы, но и настоящие герои, которые продолжают борьбу, несмотря на опасность и усталость", — рассказал Денис Паслер.