Власти Петербурга закрывать город не собираются, так как эпидемическая обстановка пока позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию. Также не будут перекрываться границы с областью. Об этом в эфире 60 минут заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Власти Петербурга закрывать город не собираются, так как эпидемическая обстановка пока позволяет сдерживать коронавирусную инфекцию. Также не будут перекрываться границы с областью. Об этом в эфире "60 минут" заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов."Жители Ленинградской области, работающие в Петербурге, могут свободно посещать город. И жители Санкт-Петербурга, у кого есть загородные дачи, могут туда спокойно ездить", — отметил глава северной столицы.При этом он уточнил: если обстановка ухудшится, будут приняты соответствующие меры.Беглов сообщил, что в необходимых объемах Петербург полностью готов противостоять эпидемии коронавируса."У нас уже подготовлено 2715 специализированных коек для лечения больных коронавирусной инфекцией. До конца апреля подготовим еще. В общей сложности у нас будет готово 6500 коек. Аппаратов ИВЛ на сегодня имеется 1870 штук, до конца апреля приобретем еще 1144. Также есть в наличии все необходимые средства защиты для врачей", — конкретизировал он."Мы исходим из ситуации: здесь и сейчас. Если она будет меняться, мы будем наращивать свои возможности, средства и силы", — подчеркнул Александр Беглов.Говоря о мерах самоизоляции, губернатор отметил, что петербуржцы – народ дисциплинированный, большинство из них к карантинным мерам относится сознательно и находится дома.Об этом можно судить по транспортной статистике. Поездки в метро снизились на 88%, движение наземного транспорте сократилось на 91%, железнодорожного – на 81%.Однако, несмотря на хорошую дисциплину, в Санкт-Петербурге есть и те, кто ее нарушает, отметил Беглов."К ним мы будем применять самые жесткие меры. Всех, кто не выполняет требования самоизоляции, будем привлекать к ответственности. На сегодняшний день — это 178 человек, к которым были применены штрафы. Кроме того, мы предупредили: можем пойти на то, что нарушителям не будем оплачивать больничный и отпускные", — заключил губернатор Петербурга, добавив, что у города есть все технические возможности для отслеживания своих жителей.По данным на 3 апреля, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Санкт Петербурге 156 человек, в Ленинградской области зафиксирован 41 случай. Всего по России число заболевших достигло 4149 человек. Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных – 2923 человека.