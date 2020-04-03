В то время как иранское правительство направило все свои усилия на преодоление последствий пандемии коронавируса, все чаще звучат призывы к властям обратить внимание на потребности экономики и разработать план стимулирования.

В то время как иранское правительство направило все свои усилия на преодоление последствий пандемии коронавируса, все чаще звучат призывы к властям обратить внимание на потребности экономики и разработать план стимулирования.Но что может сделать администрация Хасана Роухани в нынешней крайне сложной ситуации? Правительство сталкивается не только с острой нехваткой средств, но не имеет доступа к своим резервам в твердой валюте в международных банках, а также не может рассчитывать на получение международных кредитов или выпуск облигаций на глобальном рынке капитала.Возможности стимулирования иранской экономики крайне ограничены. Однако даже в условиях кризиса реформы и реструктуризация могут стабилизировать экономику и найти ответ на многие вызовы. Вопрос в том, сможет ли президент Роухани провести реформы, пишет в Al-Monitor экономист Биджан Хаджехпур.Ни для кого не секрет, что Иран столкнулся с серьезными финансовыми ограничениями. Цены на нефть обвалились до двадцатилетнего минимума, прогнозируемые налоговые поступления не материализуются из-за негативных последствий пандемии на деловую активность. Кроме того, 28 марта Роухани объявил, что на борьбу с COVID-19 будет выделено 20% государственного бюджета.Первое политическое заявление правительства в новом финансовом году (который в Иране начался 21 марта) не имело никаких признаков нового мышления. Было объявлено, что не будут выдаваться лицензии на импорт продукции, которая производится внутри страны. Прошлый опыт показывает, что подобное ограничение увеличивает коррупцию и контрабанду. Кроме того, устранение иностранной конкуренции на внутреннем рынке ликвидирует стремление местных производителей повышать качество своих товаров.Независимые эксперты уверены, что на пути реализации плана стимулирования иранской экономики существуют три основных препятствия: санкции, структурные недостатки и неадекватная политика. Внешние санкции не только подорвали эффективность экономики, но и ограничили доступ правительства к своим валютным активам в международных банках. Если Иран не пойдет на компромисс с США для смягчения санкций, то основное внимание должно быть сосредоточено на двух других преградах.Среди ключевых структурных проблем — непрозрачная бюджетная система, которая тратит значительную часть средств на теневые группы интересов. Недавно Хесамеддин Ашена, старший советник Рухани, опубликовал в социальных сетях видеоролик, в котором объяснил, как ресурсы страны незаконно присваиваются различными организациями. Он также объяснил, как теневые группы интересов сумели навязать правительству свою повестку дня, чтобы регулярно получать государственное финансирование. В данной ситуации администрации Роухани следует немедленно прекратить подобную практику и направить эти средства на стимулирование экономики.Другим проблемным структурным вопросом является текущая политика в отношении обменного курса. Многоуровневая система, в которой устанавливаемый правительством курс для импорта товаров первой необходимости (42 тыс. риалов за доллар) лишь 25% от рыночного (165 тыс. риалов), является причиной для коррупционной деятельности. Унификация валютного курса, безусловно, имеет ряд недостатков, включая инфляцию. Однако коррекция обменного курса может улучшить общее финансовое положение правительства, сократить коррупцию и создать определенную предсказуемость для бизнеса.Что касается наращивания экономического потенциала, то для этого следует поддерживать отечественные отрасли промышленности с помощью позитивных мер, а не протекционизма. Это не всегда легко сделать, учитывая политические интересы различных групп.В связи с тем, что основным приоритетом страны остается борьба с безработицей, правительству необходимо сосредоточиться на тех секторах, которые увеличивают занятость, в первую очередь сельское хозяйство и строительство. В прошлом иранском году в сельскохозяйственном секторе наблюдался рост, отчасти благодаря благоприятной погоде. Ожидается, что сельскохозяйственная деятельность положительно повлияет на рост ВВП и в текущем году.На фоне роста аграрного сектора правительству также необходимо стимулировать инвестиции в пищевую промышленность, что также создаст рабочие места и экспортный потенциал.Следует помнить, что даже в условиях кризиса могут появиться определенные экономические возможности. Так, сокращение в два раза потребление бензина из-за введенных ограничений на поездки, может позволить стране увеличить экспорт высвободившихся нефтепродуктов в соседние страны и получить дополнительный доход в твердой валюте.Кроме того, в Иране много простаивающих промышленных мощностей, которые можно было бы использовать для производства необходимого медицинского оборудования, излишки которого также экспортировать. Правительство должно передать эти простаивающие мощности частному сектору, предложить кредиты и ослабить ограничения.Очевидно, что еще слишком рано делать экономический прогноз, поскольку неясно, как долго продлится кризис и как низко упадут цены на нефть. Но ясно одно, что иранский народ ожидает от правительства Роухани решительной экономической политики.