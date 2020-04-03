В Испании число жертв коронавируса приближается к 11 тысячам человек, лишь за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заражения.

В Испании число жертв коронавируса приближается к 11 тысячам человек, лишь за минувшие сутки скончались 932 пациента, выявлено 117 710 случаев заражения, передает РИА Новости.С начала эпидемии в Испании количество выявленных случаев превысило показатель в Италии, где было свыше 115 тысячах случаев​​​. США — на первом месте, здесь более 245 тысяч случаев заболевших.По данным минздрава Испании, жертвами вируса стали 10935 человек, выздоровели 30,5 тысячи. В реанимации лечатся 6,4 тысячи пациентов. За минувшие сутки зафиксировано 7,5 тысячи заразившихся COVID-19.Режим самоизоляции, введенный 14 марта, продлен в Испании до 11 апреля.