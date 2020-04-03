Кремль с сожалением отмечает, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются, несмотря на наличие общего кризиса, связанного с коронавирусом. Эта история не новая — здесь можно только выразить сожаление, — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кремль с сожалением отмечает, что договоренности по Донбассу по-прежнему не выполняются, несмотря на наличие общего кризиса, связанного с коронавирусом."Эта история не новая — здесь можно только выразить сожаление", — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Как сообщает ТАСС, он не стал комментировать отказ Украины от договоренностей по созданию консультативного совета. По его словам, в рамках контактной группы собеседником Дмитрия Козака являются не третьи стороны, а именно его визави со стороны Киева. "Остальное — не нам решать", — сказал Песков.Ранее участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе договорились создать так называемый консультативный совет в составе политической подгруппы. Туда должны были войти в том числе представители ЛНР и ДНР.Однако через несколько дней глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев примет решения после консультаций с Германий, Францией и ОБСЕ. При этом он подчеркнул, что Киев не собирается вести переговоры с представителями республик Донбасса.