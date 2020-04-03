Италия снова опередила Испанию по общему числу заражений COVID-19, по состоянию на 3 апреля выявлено почти 120 тысяч случаев.

Италия снова опередила Испанию по общему числу заражений COVID-19, по состоянию на 3 апреля выявлено почти 120 тысяч случаев.Как передает РИА Новости, об этом мировую общественность проинформировал руководитель службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли.Он подчеркнул, что по сравнению с 2 апреля число заболевших увеличилось на 2339 человек, составив в общей сложности 85 388 инфицированных.При этом рост числа смертей за сутки не уменьшился — скончались 766 человек (2 апреля — 760, 1 апреля — 722), и таким образом, общее число жертв в стране теперь составляет 14 681​ человек.Борелли отметил, что за сутки выздоровело 1480 человек и их общее число составляет 19 758. Накануне излечился 1431 человек.Общее же число заразившихся итальянцев, включая умерших и излечившихся составляет 119 827.При этом президент Высшего института здравоохранения Сильвио Брузаферро считает, что последние данные эпидемиологов подтверждают тенденцию к замедлению распространения коронавируса в Италии – 27 марта был зафиксирован антирекорд, когда за сутки скончались 969 пациентов.11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию коронавирусной пневмонии – пандемией. На данный момент в разных странах мира инфицировано более миллиона человека, более 226 тысяч вылечились, более 56 тысяч скончались.