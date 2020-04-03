46 человек поступило в больницу в Коммунарке за последние сутки, всего на лечении в медцентре находится 324 пациента. Об этом сообщил главный врач Денис Проценко в своем аккаунте в Фейсбук.

Последние данные из больницы в Коммунарке опубликовал на своей странице в "Фейсбук" главный врач учреждения Денис Проценко. Он сообщил, что за последние сутки поступило 46 человек, а 43 пациента выписали. 25 из них вылечились от коронавируса.По словам Проценко, сейчас в больнице находятся 324 пациента, из них 254 с диагнозом пневмония. У 165 человек подтвержден диагноз "коронавирус". В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 27 пациентов, семеро из них подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.По данным сайта стопкоронавирус.рф, сейчас в России зафиксировано 3548 случаев заболевания. Скончались 30 человек. Всего было проведено более 530 тысяч тестов. По всему миру инфицированных уже более миллиона.