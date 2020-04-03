Вы можете заразить десятки лиц, а десятки лиц могут заразить сотни, - недобросовестный житель Калуги, нарушивший режим самоизоляции, попался полицейским. Мужчина должен был находиться в добровольном карантине после туристической поездки.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили жителя Калуги, недобросовестно подошедшего к вопросу самоизоляции, об этом в пятницу, 3 апреля, сообщили в пресс-службе УМВД России по Калужской области.Полицейские остановили легковой автомобиль, водитель которого, как выяснилось, некоторое время назад прибыл с территории другого государства и был "проинформирован о необходимости соблюдения режима самоизоляции".Мужчина, который 14 дней должен был находиться на карантине в домашних условиях, проигнорировал это требование и отправился на улицу. По его словам, он решил подвезти супругу на автомобиле.В итоге стражи порядка доставили нарушителя к месту жительства и начали проверку по факту произошедшего – в полиции отметили, что в действиях мужчины лица усматриваются признаки нарушения законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.По данным, которые приводят местные СМИ, в настоящее время в Калуге насчитывается около двух тысяч горожан, которым надлежит соблюдать самоизоляцию.