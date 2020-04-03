Челнинский автозавод собирается открыть новую для себя нишу малотоннажных грузовиков, в которой традиционно заправляет нижегородская ГАЗель. Одной из версий нового грузовика Компас можно будет управлять с правами легковой категории В.

Челнинский автозавод собирается открыть новую для себя нишу малотоннажных грузовиков, в которой традиционно "заправляет" нижегородская "ГАЗель". Одной из версий нового грузовика "Компас" можно будет управлять с правами легковой категории В.Порталу drom.ru удалось выяснить интересные подробности о грузовиках нового семейства "Компас", которые "КамАЗ" создает для конкуренции с "ГАЗель NEXT" и "ГАЗон NEXT". Скорее всего, новая модель получит "грузовую" бескапотную компоновку и будет представлена в четырех версиях - полной массой 3,5, 5, 8 и 12 тонн.Что касается начальной версии, то впервые для "КамАЗ" грузовиком можно будет управлять с "легковой" категорией В (для остальных нужна С). Модификация "Компас-3,5" в теории должна заинтересовать представителей малого бизнеса.Иллюстрация: drom.ruПо предварительной информации, новое семейство "Компас" получит кабины от китайских грузовичков JAC N-Series, но "камазовский" вариант получит другую форму дверей и свой дизайн бамперов и решетки радиатора. Выпуск кабин может быть локализован на мощностях прессово-рамного завода по полному циклу, со сваркой и окраской.С большой долей вероятности, среднетоннажные "Компасы" полной массой 8 и 12 т будут оснащаться уже выпускаемыми в России турбодизелями Cummins ISBe. В первом случае это будет агрегат на 4,5 л мощностью 185 л.с. (700 Нм), а 12-тонник оснастят мотором 6,7 л на 210-310 л.с. (790-1200 Нм). Они будут сочетаться с 6-ступенчатой механикой ZF или автоматом Allison.А вот какой двигатель предназначен для малотоннажных "Компасов" на 3,5 и 5 т, пока неизвестно. Возможно, этот будет тот же 2,8-литровый дизель Cummins, что уже устанавливается на "ГАЗели" и компоновочно подходит к кабинам JAC.Еще одна важная деталь: новое челнинское семейство "Компас" будет представлено исключительно в виде рамных шасси с кабинным модулем - грузопассажирские и пассажирские машины с цельнометаллическим кузовом этим проектом не предусмотрены.Первоначально запуск "Компасов" был намечен на 2021-2022 годы, но в свете последних событий в экономике сроки, вероятно, будут сдвинуты.