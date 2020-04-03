Экипаж американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt аплодисментами проводил капитана Бретта Крозье, который был снят с должности после вспышки коронавируса COVID-19 на борту корабля.

Экипаж американского атомного авианосца USS Theodore Roosevelt аплодисментами проводил капитана Бретта Крозье, который был снят с должности после вспышки коронавируса COVID-19 на борту корабля.На видео, опубликованном в социальных сетях, запечатлены сотни моряков: они собрались в одном из ангаров авианосца и скандируют "капитан Крозье".Командование Военно-морского флота США утверждает, что для отставки Крозье было много причин. Так, пишет агентство ТАСС, офицера обвинили в плохом руководстве, разжигании панических настроений, и разглашении информации о ситуации на авианосце.Напомним, ранее стало известно, что на атомном авианосце USS Theodore Roosevelt произошла вспышка коронавируса COVID-19. По официальным данным, заразились 114 членов экипажа. После чего больше половины моряков сошли на берег и были отправлены на двухнедельный карантин.Кроме того, в СМИ появился рапорт капитана Бретта Крозье, который требовал немедленно эвакуировать экипаж авианосца, так как в тесных помещениях корабля невозможно изолировать заболевших.На атомном авианосце USS Theodore Roosevelt США служат до 5 тысяч человек: 3 тысячи моряков, 1,5 тысячи авиаспециалистов и около 500 других военнослужащих.