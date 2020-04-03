Подходит к концу первая неделя, которую ранее президент России объявил нерабочей. В Прямом эфире - о том, как ее провел президент, что делают на карантине известные артисты, и какие вопросы больше всего волнуют сейчас простых людей.

Подходит к концу первая неделя, которую ранее президент России объявил нерабочей. Однако поскольку угроза распространения коронавируса все еще достаточно высока, и пик не пройден, Владимир Путин объявил о продлении режима нерабочих дней до 30 апреля.О том, как сам глава государства провел первую карантинную неделю, в "Прямом эфире" рассказал автор и соведущий программы "Москва. Кремль. Путин" Павел Зарубин.Он отметил, что все мы видели новое обращение президента к россиянам и дистанционные совещания с правительством и полпредами."Но это лишь небольшая, публичная часть работы главы государства", — говорит Зарубин. Телеведущий сообщил, что совещание правительства продолжилось в закрытом режиме. Президент обсудил с кабмином, в частности, экономические последствия пандемии. Кроме того, важные текущие вопросы глава государства обсуждает и в ходе многочисленных телефонных разговоров.Также Зарубин сообщил, что Путин регулярно сдает тест на коронавирус, так что "все нормально, можно не переживать".В эфир программы о том, как они проводят время на самоизоляции, рассказали и известные артисты.Худрук московского Театра сатиры, народный артист РСФСР Александр Ширвиндт, например, признался, что домашнее заточение ему скрашивают собака и Пушкин.Артист также считает, что необходимо "дезинфицироваться" крепким алкоголем, однако доктор Александр Мясников развеял надежды на действенность этого метода. Не рекомендовали этот метод эксперты и для снятия стресса.А вот обычные москвичи в условиях изоляции задаются вопросами, над которыми ранее не задумывались. Например, сколько времени нужно провести продукту в микроволновке, чтобы погиб коронавирус? Не увозили ли из их домов заболевших этой заразой, и нужно ли об этом информировать соседей подцепившего коронавирус?Как дезинфицируются подъезды и транспорт? И как все-таки в нынешней ситуации можно передвигаться по городу, не нарвавшись на штраф?Москвичам об этом в эксклюзивном интервью рассказывает заместитель мэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова.Ответы на эти и другие насущные вопросы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир" на телеканале "Россия 1".