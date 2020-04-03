Китайские ветеринары выяснили, что 15 процентов из ста протестированных ими уличных и домашних кошек заражены коронавирусом COVID-19. Исследователи отмечают, что вирус передается между животными воздушно-капельным путем, а также может передаваться от человека к кошке.

Китайские ветеринары выяснили, что 15 процентов из ста протестированных ими уличных и домашних кошек заражены коронавирусом COVID-19. Результаты их исследования публикует портал bioRxiv."Мы открыли антитела к SARS-CoV-2 в организме свыше десяти кошек, живущих в Ухане. Это указывает на то, что нечто похожее может происходить и в других регионах Земли, охваченных эпидемией", – говорится в отчете ученых.Эксперты отмечают, что пока не известно, может ли кошка заразить коронавирусом человека. Однако выяснилось, что вирус может передаваться от одного животного к другому воздушно-капельным путем.В рамках исследования ученые посетили приюты для животных в разных частях Уханя (именно в этом городе была впервые зафиксирована вспышка пневмонии, вызванной коронавирусом) и взяли анализ крови у живущих там кошек. После этого они проделали ту же процедуру с домашними питомцами, находящимися в ветклиниках города. Поскольку тест-систем для выявления COVID-19 у кошек не существует, специалистам пришлось разработать способы обнаружения следов вируса.Они выяснили, что домашним кошкам вирус передали хозяева. Каким образом заразились бродячие кошки, ученые пока сказать не могут.Эксперты подчеркивают, что случаев передачи коронавируса от кошки к человеку пока не зафиксировано, однако такая вероятность не исключена.Между тем, случаи заражения животного от человека уже известны, и не только в Китае. 27 марта сообщалось, что житель Бельгии заразил коронавирусом свою домашнюю кошку.