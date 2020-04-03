Руководство Английской премьер-лиги не перестает рассматривать различные варианты продолжения прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата. Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Однако никто эту идею не поддержал.

Руководство Английской премьер-лиги не перестает рассматривать различные варианты продолжения прерванного из-за пандемии коронавируса чемпионата. Один из клубов АПЛ предложил доиграть сезон в Китае. Однако никто эту идею не поддержал.Как сообщает The Athletic, клубы Английской премьер-лиги даже не стали обсуждать подобный вариант развития событий. Также стало известно, что 3 апреля представители АПЛ обсудят будущее чемпионата в формате видеоконференции.Напомним, что ранее футбольный сезон в Англии был приостановлен до 30 апреля из-за пандемии коронавируса.