Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой в качестве гостя был приглашен президент России Владимир Путин, написала на своего мужа заявление в полицию. Она обвинила своего супруга финансиста Вольфганга Майлингера в домашнем насилии и рукоприкладстве.

Экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, на свадьбу которой в качестве гостя был приглашен президент России Владимир Путин, написала на своего мужа заявление в полицию. Она обвинила своего супруга финансиста Вольфганга Майлингера в домашнем насилии и рукоприкладстве.Дело было на ферме Кнайсль на юге Нижней Австрии, сообщает РИА Новости. Карин Кнайсль заявила, что во время ссоры с мужем она несколько раз ударила его в грудь. В ответ муж экс-главы австрийского МИДа дал пощечину жене. Дважды. Это версия супруги. Вольфганг Майлингер в свое оправдание заявил, что из-за пандемии коронавируса COVID-19 и вызванного им кризиса его супруга сильно нервничает. Он заявил, что не хотел ее бить, просто попытался прекратить ее истерику и успокоить Карин.Австрийская полиция выписала предписание. Майлингеру запрещено жить и находиться в одном доме с Кнайсль. Более того, даже приближаться к ней нельзя. Кроме того, у Вольфганга Майлингера отобрали зарегистрированное на него охотничье ружье.Эта история напомнила отношения Джонни Деппа и Эмбер Херд. Пара подала на развод из-за непримиримых противоречий и рассталась в январе 2017 года. Позже Эмбер Херд обвинила актера в насилии и угрозах ее убить. Правда, обвинения оказались немного преувеличенными. 55-летний Джонни Депп рассказал, что актриса изменяла ему с Илоном Максом, а также представил видеодоказательства того, как супруга его регулярно избивала и швырялась в него сковородками."Бывает, что я не могу вспылить? Но это не повод мне на это отвечать", — заявила в ответ 33-летняя кинодива.Впрочем, отношения между Кнайсль и Майлингером лишены трагикомичности. Ограничение передвижения, введенные во всех странах мира для борьбы с распространением коронавируса, повышают опасность домашнего насилия, подчеркнула спецдокладчик ООН по вопросам насилия в отношении женщин Дубравка Симонович. Она призвала все страны принять меры для помощи пострадавшим во время карантина женщинам.Китайский опыт также показателен, после окончания карантинных ограничений в китайском Ухане, где впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в декабре 2019 года, резко увеличилось число разводов.