Коронавирус АвтоВАЗу — не помеха: автозавод просит возобновить работу Российский автогигант намерен возобновить работу своих конвейеров, не дожидаясь окончания режима карантина, который продлили до 30 апреля. Региональные власти обращение АвтоВАЗа уже рассматривают.

Коронавирус АвтоВАЗу - не помеха: автозавод просит возобновить работуРоссийский автогигант намерен возобновить работу своих конвейеров, не дожидаясь окончания режима "карантина", который продлили до 30 апреля. Региональные власти обращение АвтоВАЗа уже рассматривают.АвтоВАЗ уже остановил конвейеры автозаводов в Тольятти и Ижевске по 3 апреля включительно, следуя первоначальному распоряжению президента РФ. И несмотря на тот факт, что "нерабочий режим" продлили до 30 апреля, АвтоВАЗ готов возобновить производство раньше утвержденного срока. Автомобильный флагман России обещает обещает соблюдать строгие санитарные нормы и обеспечить безопасность рабочего персонала.Причем, на самом заводе ранее были выявлены два случая заболевания коронавирусом. Заболевшие сотрудники были изолированы, а новых заболеваний не было.О соответствующей просьбе АвтоВАЗа в адрес региональных властей в интервью "Россия 24" сообщил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров."Ко мне поступают обращения от крупнейших трудовых коллективов, руководства предприятий, которые готовы взять на себя дополнительные ограничения по соблюдению санитарных норм, по дезинфекции корпусов и обеспечению полной безопасности работы людей, выходят с просьбой, беря на себя обязательства, чтобы была возможность у таких предприятий работать. Такие поступают предложения, в том числе от крупнейшего трудового коллектива на территории Самарской области - коллектива "АвтоВАЗа", - цитирует Интерфакс губернатора региона.Власти уже рассматривают обращение тольяттинского автогиганта, однако каким будет финальное решение, неизвестно. Отметим, что АвтоВАЗ выпускает не только автомобили Lada, но и модели Renault, Nissan и Datsun.