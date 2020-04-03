Корреспондент ВГТРК в Петербурге Дмитрий Пищухин сообщил подробности ситуации с заразившейся коронавирусом беременной женщиной в 16 роддоме города. Состояние будущей мамы, как и ребенка, в настоящий момент не разглашается. Она подключена к аппарату искусственной вентиляции легких

В эфире программы "60 минут" корреспондент ВГТРК в Петербурге Дмитрий Пищухин сообщил подробности ситуации с заразившейся коронавирусом беременной женщиной в 16 роддоме города."Состояние будущей мамы, как и ребенка, в настоящий момент не разглашается. Сейчас она находится в клинической инфекционной больнице им. Боткина и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких", — уточнил собкор.По его словам, известно, что женщина на 28-й неделе беременности, будучи в роддоме, заразилась коронавирусом при контакте с родственником. В связи с выявленным случаем в роддоме введены ограничительные меры. Новых пациентов не принимают, а весь медперсонал изолирован. При этом мам с детьми продолжают выписывать с условием соблюдения режима домашней самоизоляции.Между тем Дмитрий Пищулин рассказал, что еще 46 малышей сейчас находятся под наблюдением врачей детской клинической больницы, так как у одного из детей подтвердился диагноз коронавирус. "Как сообщает оперативный штаб, ребенок заразился от отца, вернувшегося из Германии. Сейчас мужчина проходит лечение в больнице им. Боткина, а его жена с ребенком — в Филатовской больнице", — добавил корреспондент.Он также подчеркнул, что в Петербурге к концу апреля планируется оборудование более шести тысяч специализированных коек, чтобы подготовиться к пику эпидемии коронавируса. Кроме того, губернатор Санкт-Петербурга выпустил постановление, согласно которому врачам, контактирующим с заболевшими коронавирусом, будут производиться дополнительные выплаты в размере 40 тысяч рублей в месяц.Пищулин отметил, что сегодня Петербург продолжает жить в том же режиме самоизоляции, что и всю текущую неделю. Но повод для беспокойства существует: несмотря на отмену авиасообщения, накануне приземлился самолет с российскими туристами с Ближнего Востока.Ситуацию прокомментировал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: "Неожиданно для нас прибыл самолет из Катара. В соответствие с постановлением главного санитарного врача города, мы предприняли следующие меры: за проживающими в области прислали автобус, 64 жителя Петербурга были развезены по домам. Все они должны будут соблюдать режим самоизоляции. Остальные 54 иногородних жителя нашей страны отправлены в обсерватор".По данным на 3 апреля, общее число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге 156 человек, в Ленинградской области зафиксирован 41 случай. Всего по России число заболевших достигло 4 тысячи 149 человек. Москва по-прежнему лидирует по количеству зараженных – 2 923 человека.