По сути поставлен своеобразный рекорд: младенец стал самым юным пациентом с COVID-19. Заразился от собственной матери. Об этом пока единственном в России случае совсем немного информации. Однако главное все же известно: здоровье ребенка не вызывает опасений. Что помогает справиться с инфекцией в этом случае?

"Именно так наши доктора помогают появляться детям на свет". Комментарий главврача столичной больницы к снимкам из родильного зала. На них более, чем наглядно, условия, в которых работают медики во время пандемии. Даже новорожденных встречают в полной защите.И такие меры предосторожности не излишни. Особенно на фоне новостей из другой московской клиники, где впервые в России родился ребенок с коронавирусом. Об этом сегодня пишет целый ряд изданий, со ссылкой на собственные источники в больнице.По сути поставлен своеобразный рекорд: младенец стал самым юным пациентом с COVID-19. Заразился от собственной матери. Инфекцию у нее выявили заранее, так что врачи могли постоянно контролировать состояние как женщины, так и ее дочери.Об этом пока единственном в России случае совсем немного информации. Однако главное все же известно: здоровье ребенка не вызывает опасений. То есть, судя по всему, болезнь протекает в легкой форме. Хотя, казалось бы, речь о совсем незащищенном человеке, только что появившемся на свет. Что помогает справиться с инфекцией в этом случае?В мире известно уже несколько десятков случаев заражения новорожденных детей коронавирусом.Естественно, большинство из них были зарегистрированы в Китае, который первым столкнулся с новым вирусом. Согласно исследованию, проведенному специалистами из города Ухань, в группе зараженных беременных женщин 9 процентов детей родились с COVID-19. Из 33 детей было 3 ребенка с коронавирусом, при этом смертельных исходов зафиксировано не было. Все инфицированные дети появились на свет с помощью кесарева сечения. Причиной хирургического вмешательства в роды становились пневмония и другие проблемы со здоровьем, которые были у рожениц.Тем не менее, с начала эпидемии уже были и трагические случаи среди беременных и новорожденных. В городе Иваново-Франковске на Украине после родов скончалась от коронавируса 37-летняя женщина. При этом ее новорожденная дочь оказалась полностью здорова. В Италии 37-летняя пациентка умерла во время операции кесарева сечения, ребенок также не выжил. Накануне в американском штате Коннектикут от коронавируса скончался шестинедельный малыш, ставший самой молодой жертвой коронавируса.И все же таких случаев крайне мало. По статистике Китая, из 147 беременных женщин, заразившихся COVID-19, лишь у 8 процентов наблюдались тяжелые симптомы, и только 1 процент рожениц оказались в критическом состоянии."В настоящее время течение коронавирусной инфекции у беременных женщин по клинике и по тяжести не отличаются от таковых, вызванных другими вирусами группы ОРВИ. Это могут быть риновирусы, парагриппозное вирусы, аденовирусная инфекция. То есть сказать о том, что коронавирусная инфекция поражает беременную или ребенка тяжелее, пока никаких данных нет. И в настоящее время представляется, что большинство детей первых лет жизни переносят инфекцию или в очень легкой форме, или вообще бессимптомно", — говорит доцент кафедры инфекционных болезней у детей РНИМУ имени Н.И.Пирогова, кандидат медицинских наук Иван Коновалов.Несмотря на обнадеживающую статистику, врачи предупреждают, что при коронавирусе риски у рожениц все-таки увеличиваются. Поэтому для инфицированных пациенток применяются максимальные меры защиты. Роды проводятся не в общих залах, а в полностью изолированных боксах. Врачи надевают маски, очки, костюмы и перчатки. Чтобы новорожденные не подхватили инфекцию, их сразу забираю у матерей. Позже младенца приносят матери для кормления. Однако, женщина в таком случае тоже надевает защитный костюм и маску.Коронавирус — новая инфекция, поэтому еще не до конца изучен. Существует много вопросов. Например, передается ли коронавирус внутриутробно от матери к ребенку? Врачи считают, что нет. Ни в амниотической жидкости, ни в пуповинной крови, ни в грудном молоке вирус не обнаружили. Анализ крови большинства новорожденных на COVID-19 также был отрицательным. В настоящее время нет доступных данных о том, что коронавирус нового типа формирует какие-либо тяжелые поражения плода и новорожденного."Вопрос о влиянии коронавирусной инфекции на состояние здоровья новорожденного остается еще открытым и продолжает изучаться. Однако вирусная инфекция не вызывала тяжелых пороков развития. Поэтому даже если он рождается и заболевает в ранний период времени, это не означает, что течение болезни у него будет тяжелым", — говорит Коновалов.Резюмируя, можно сказать, что женщины в положении переносят коронавирусную инфекцию легче. Что-то делает их менее уязвимыми в период беременности. Даже обычные вирусы гриппа бьют по беременным намного сильнее, чем новый коронавирус.Однако, расслабляться не стоит. И роженицы, как никто другой, должны самым внимательным образом следить за своим здоровьем и соблюдать все карантинные и профилактические меры.