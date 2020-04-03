Производитель пива Corona, мексиканская пивоварня Grupo Modelo, решила приостановить работу, пишет New York Times. На такой шаг компания пошла, следуя требованию властей в условиях пандемии коронавируса COVID-19.

Производитель пива Corona, мексиканская пивоварня Grupo Modelo, решила приостановить работу, пишет New York Times. На такой шаг компания пошла, следуя требованию властей в условиях пандемии коронавируса COVID-19."Мы находимся на стадии снижения объемов производства на наших заводах, чтобы свести его к абсолютному минимуму", – цитирует издание сообщение компанииПроизводитель пива, которое поставляется в 180 стран, пояснил, что на такой шаг пришлось пойти из-за требований мексиканского правительства. В рамках борьбы с распространением коронавируса власти распорядились прекратить всю деятельность не первоочередной значимости в стране до 30 апреля."Если федеральное правительство сочтет возможным дать уточнения, согласно которым пиво будет приравнено к сельскохозяйственной продукции, мы готовы продолжить работу по плану, – добавили в компании. – Более 75 процентов наших сотрудников будут работать из дома, при этом мы сможем обеспечить производство пива".По последним данным, с начала вспышки коронавируса в Мексике зарегистрировано более полутора тысяч случаев заражения. Около 50 заразившихся скончались.