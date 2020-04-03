Черный лебедь коронавируса обрушил рынок труда США, который рос 113 месяцев подряд: более 700 тысяч человек лишились работы всего за месяц.

113 месяцев длился беспрерывный рост рынка труда США, и теперь этому тренду настал конец.Причем конец этот оказался слишком драматичным.Хотя ожидалось, что сегодняшний отчет по рынку труда будет не таким ужасным, как предполагали предполагалось изначально, особенно с учетом того, что в начале марта еще не было масштабных увольнений и прекращения работы бизнеса, тем не менее в конечном итоге статистика оказалась катастрофической. Невероятные цифры: за месяц экономика потеряла 701 тысячу рабочих мест, что в 7 раз больше прогнозов и едва не дотягивает до худшей статистики в кризис 2008 года.Учитывая, что основные события развивались уже во второй половине марта и развиваются сейчас, то следующая статистика может быть еще более удручающей.Самый сильный удар получили сервис слуг, гостиничный бизнес и сфера развлечений.Уровень безработицы подскочил с 3,5% до 4,3%.В марте рост показателя составил 0,9% — это самый быстрый месячный рост с января 1975 года. Число безработных в марте выросло на 1,4 миллиона до 7,1 миллиона человек. Уровень участия населения в рабочей силе снизился с 7-летнего максимума до самого низкого уровня за 5 лет.И хотя это вряд ли актуально, в то время когда экономика США впадает в депрессию, средняя почасовая зарплата фактически выросла, поскольку большинство потерянных рабочих мест были низкооплачиваемыми.